Tinello, lunedì il debutto da sindaco

Lunedì 10 giugno, alle 21, ci sarà il ‘battesimo di fuoco’ in consiglio comunale per il neosindaco di Rivarone. Elisabetta Tinello. La presidente della Soms, 42 anni, rivaronese doc, ha sconfitto il 26 maggio il sindaco uscente Pietro Ragni. Adesso le tocca l’onere del governo e per farlo sarà insieme alla sua squadra. Innanzitutto ha nominato la giunta, vice sindaco è Giovanni Albertazzi, assessore Gianfranco Cristiani, mentre capogruppo di maggioranza è Lino Pieroni (cui ha affidato anche il compito di seguire le politiche sociali e socio-ricreative) e la squadra è completata dai consiglieri Claudio Derizio, Maria Antonina Saluta, Ennio Soro e Fabio Nocchio. E sono iniziati anche i primi impegni istituzionali esterni: in settimana ha partecipato all’assemblea Aral ad Alessandria e mercoledì ha avuto un incontro informale in municipio a Valenza con tutti i sindaci della zona. Spiega il neo-sindaco “Sono rimasta sorpresa dalla vittoria, non me lo aspettavo, ma sono soddisfatta perché i rivaronesi mi hanno dato fiducia e io nei prossimi cinque anni voglio dimostrare di aver meritato le fiducia che mi è stata data”.